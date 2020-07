USA svartelister Huawei og ZTE

Det går frem av en pressemelding fra USAs føderale kommunikasjonsmyndighet (FCC).

– Med dagens ordre og basert på overveldende beviser, har byrået valgt å anse Huawei og ZTE som en risiko mot nasjonal sikkerhet, sier FCC-leder Ajit Pai i meldingen.

– Begge selskaper har nære relasjoner til den kinesiske kommunistiske partiet og militæret i Kina og har forbindelser med landets etterretning. Vi vil ikke la det kinesiske kommunistpartiet å utnytte svakheter i nettverk for å få tilgang på kritisk informasjon.

Det har lenge vært kjent at FCC arbeidet med en slik beslutning. Allerede før jul stemte styret for at de to selskapene skulle utpekes som en nasjonal sikkerhetstrussel.

Både Huawei og ZTE har tidligere bedt amerikanske myndigheter om ikke å ta den endelige beslutningen, som ble tatt tirsdag.