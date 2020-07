Norbit har mottatt en ordre fra amerikanske myndigheter i Nord-Amerika. Ordren er for Norbits ekooloddsystemer, et system som er klar til bruk og kan kartlegge havbunnen. Ordren kommer dagen etter at Norbit meldte om en kontrakt innen Oceans-segmentet.

Kontrakten har en verdi på 11 millioner kroner, og levering forventes å være i løpet av tredje kvartal innen Oceans-segmentet.

Tirsdag meldte Norbit at de har blitt tildelt en kontrakt verdt 10 millioner kroner med en allerede eksisterende kunde innen Oceans-segmentet.

Hittil i år har Norbit-aksjen falt 32,2 prosent, mens den er ned 15,6 prosent den siste måneden.