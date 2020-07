Kahoot! slo egen forventning – vekst på 317 prosent

FANTASTISK REISE: Kahoot! under børsnoteringen på Merkur Market. Her representert med en av grunnleggerne Åsmund Furuseth (ringer i bjella) og adm. direktør Eilert Hanoa (tredje fra venstre)

FANTASTISK REISE: Kahoot! under børsnoteringen på Merkur Market. Her representert med en av grunnleggerne Åsmund Furuseth (ringer i bjella) og adm. direktør Eilert Hanoa (tredje fra venstre) Foto: Iván Kverme

8. juni kom Kahoot! med oppdatering for guidingen i andre kvartal og hele 2020. Selskapet forventet at fakturerte inntekter skulle komme inn på 9 millioner dollar i andre kvartal, et hopp på 290 prosent fra tilsvarende periode året før.

Inntektene vokser

Nå viser nye tall fra selskapet at de faktiske fakturerte inntektene i andre kvartal kom inn på 9,6 millioner dollar.

I tilsvarende periode året før leverte Kahoot! fakturerte inntekter på omtrent 2,3 millioner dollar. Det vil si at selskapet leverer en vekst på 317,4 prosent.

Kontantstrømmen fra drift endte på 3,8 millioner dollar, mens Kahoot hadde mer enn 270.000 betalende brukere.

Guiding for hele 2020

Kahoot! beholdt også guidingen for fakturerte inntekter for hele 2020. Selskapet forventer at de fakturerte inntekene vil beløpe seg til mellom 32 og 38 millioner dollar i 2020. Til sammenligning endte de fakturerte inntektene på 13 millioner dollar i 2019.

Likevel oppjusterte selskapet forventning om aktive kontoer og betalende abonnenter. Kahoot tror aktive kontoer vil passere 21 millioner i løpet av året, mens de tidligere forventet over 20 millioner.

Antall betalende abonnenter forventes å passere 340.000, mens selskapet tidligere hadde en forventning om å passere 320.000.

Kahoot! forventer å legge frem et driftsresultat på 1,8 millioner dollar. Fasiten får vi når selskapet legger frem rapporten for andre kvartal 20. august.

Optimistisk analytiker

Analytiker i Arctic Securities, Henriette Trondsen, tror Kahoot! kan bli en «YouTube» for utdanning. Hun tror selskapet kan oppnå en margin på 70 prosent i andre kvartal.

Arctic Securities har kjøpsanbefaling på aksjen og et kursmål på 50 kroner, tilsvarende 150 kroner før selskapet delte ut bonusaksjer i et 3 til 1-forhold.

Aksjen har hatt en god reise på Merkur Market, der aksjen har steget over 60 prosent hittil i år. Den siste måneden har aksjen lagt på seg 19,0 prosent.

Etter at meldingen kom ut onsdag spratt aksjen opp over 12 prosent, trolig i håp om at Kahoot! skulle legge frem sterke tall.