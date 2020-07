Norsk biotech-selskap inngår vaksinesamarbeid - aksjen stiger kraftig

ArcticZymes AS, et datterselskap av ArcticZymes Technologies, melder at de har inngått en samarbeidsavtale om leveranse til RaiTheras potensielle coronavaksine. Det fremgår av en børsmelding torsdag morgen.

ArcticZymes skal levere Salt Active Nuclease, som RaiThera Srl senere skal bruke til sin vaksinekandidat mot Covid-19. Vaksinekandidaten er basert på RaiTheras virale vektorteknologi. Videre fremgår det at vaksinen er planlagt å delta i kliniske studier snart.

ArcticZymes Technoogies, tidligere Biotec Pharmacon stiger 13,18 prosent til 33,50 kroner på Oslo Børs torsdag.