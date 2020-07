Zuckerberg om boikotten: – Vi kommer aldri til å endre retningslinjene

Flere store kunder har boikottet Facebook med å stanse annonsering på deres medier, i håp om at selskapet skal håndtere hatefullt innhold publisert via deres plattformer.

Kjente navn boikotter

Inne på boikott-listen finner man blant annet store navn som Coca-Cola, Unilever, Starbucks, Target, Dunkin Donuts, LEGO og til og med norske Bergans.

Nå kommer konsernsjefen i Facebook, Mark Zuckerberg, med klar beskjed til alle som boikotter:

«Vi kommer ikke til å endre retningslinjene eller tilnærmingen til noe på grunn av en trussel mot en liten del av inntektene våre, eller uansett hvor stor prosent av inntektene det gjelder», sa Zuckerberg, ifølge CNBC.

Liten andel av totalen

Facebook har totalt åtte millioner kunder som reklamerer på deres plattformer, noe som betyr at de som boikotter står for en liten andel av selskapets omsetning. Zuckerberg er også overbevist om at alle som boikotter vil være tilbake på plattformen om kort tid.

Selv om mange selskaper trolig går glipp av eksponering, er kommunikasjonstrateg Gerard Francis Corbett overbevist om at selskapene tjener på å boikotte Facebook.

Strateg anbefaler å trekke annonser

«Ved å trekke annonser, sparer selskapene penger og gir en uttatelelse som resulterer i positiv omtale og markedsføring for deres varemerker. Facebook-boikotten er derfor en måte for konsernsjefer å komme med en politisk uttalelse med lav risiko», forklarer Corbett, ifølge Marketwatch.

Facebook-aksjen raste 10 prosent etter at boikotten ble kjent. Likevel har aksjen hentet seg inn igjen, og er ned 0,4 prosent den siste uken.