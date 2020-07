Kreftsatsning kan gi ny dobling

– ContextVision er et klassisk eksempel på programvare innen helse med et etablert forretningsområde som vokser bra. De har i tillegg god lønnsomhet med en driftsmargin på 40 prosent, sier Petter Kongslie, analytiker i SpareBank 1 Markets.

Analytikeren har hatt kjøpsanbefaling på teknologiselskapet siden september 2019 da aksjekursen sto i 88 kroner. Nå handles aksjen tett opp mot 250 kroner etter at den har tredoblet seg på tre måneder.

Kan gå til 500

Ifølge Kongslies regneark kan ContextVisions eksisterende virksomhet, det vil si bildeanalyse og bildeforbedring, alene forsvare en aksjekurs på 200 kroner.

Ifølge Kongslies regneark kan ContextVisions eksisterende virksomhet, det vil si bildeanalyse og bildeforbedring, alene forsvare en aksjekurs på 200 kroner.

Verdien av ContextVisions digital patologi-satsning, der selskapet nylig lanserte sitt første produkt for å bistå leger med å avdekke prostatakreft, ligger på 150 kroner i investeringscaset hans.

TREFFER I CONTEXTVISION: Aksjeanalytiker Petter Kongslies kjøpsanbefaling på ContextVision har vært en fulltreffer, nå ser han ny dobling av aksjen. Foto: Olav Gram Degnes

– Bruker man verdsettelsen fra en av selskapets konkurrenter innen digital patologi, kan den delen av selskapet alene forsvare en aksjekurs på 300 kroner. Legger man til den eksisterende virksomheten gjør det selskapet til en doblingskandidat på dagens kursnivå, sier Kongslie.

I den seneste analysen trekker Kongslie også frem at ContextVision har en fartstid på 35 år som leverandør av teknologi til helsemarkedet, at selskapet er gjeldfritt og at selskapet har halve markedet for medisinsk bildebehandling.

Selskapet kan vise til en gjennomsnittlig vekst (organisk) på 7 prosent over de ti seneste årene. En høy andel av kontantene selskapet har generert de seneste 3-4 årene, rundt 100 millioner kroner, er blitt investert i digital patologi som skal gjøre det enklere og mer effektivt for patologer å diagnostisere pasienter med prostatakreft.

Ifølge konsernsjef Fredrik Palm i ContextVision er det anslått at digital patologi vil nå en størrelse på én milliard dollar i løpet av få år. Årsaken er at verdens befolkning blir eldre, antallet prostatakreft-tilfeller øker, det gjøres flere tester samt at det er mangel på patologer.

– Bare i USA er det ventet at de vil mangle 6.000 patologen i 2030, noe som skyldes at det er krevende å rekruttere nok spesialister til dette fagfeltet, uttalte Palm til Finansavisen i forrige uke.

Rekordkvartal

Markedet for bildeforbedring til røntgen, ultralyd og magnetkameraer, der ContextVision i mange år har operert med sin programvare og bildealgoritmer, er preget av langsiktige kontrakter. Det er et marked som holder seg stabilt selv om selskapet har opplevd ekstra etterspørsel som følge av coronapandemien.

ContextVision-programvaren er nemlig viktig for bildekvaliteten i mange systemer som brukes til bilde-baserte diagnoser av lungesykdommer, som er kjent som en betydelig komplikasjon i forbindelse med covid-19.



I første kvartal økte ContextVision inntektene med 38,4 prosent til 29,2 millioner svenske kroner og rapporterte et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 13,8 millioner. Begge deler var ny rekord for selskapet.

På eiersiden har investoren Magne Jordanger sittet med tett opptil 30 prosent av aksjene i en årrekke og er selskapets desidert største eier. Aksjene hans er i dag verdt over 558 millioner kroner.

ContextVision Et medisinsk teknologi- og programvareselskap som spesialiserer seg på bildeanalyse og kunstig intelligens.

Selskapet er markedsleder innen bildeforbedring og er programvarepartner til ledende produsenter av medisinsk bildebehandling over hele verden.

Teknologien hjelper leger med å tolke medisinske bilder nøyaktig, et kritisk grunnlag for bedre diagnostisering og behandling.

Det første produktet som støtter diagnostisering av prostatakreft lanseres i 2020.

Notert på Oslo Børs siden 1997.

Største aksjonær, med 29,1 prosent av aksjene, er den norske investoren nordmannen Magne Jordanger.