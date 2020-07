Boris vil sparke Huawei ut av 5G-nettverket

FASER UT KINESERNE: Statsminister Boris Johnson. Foto: Dreamstime

Storbritannia jobber med å få faset ut det kinesiske teknologiselskapet Huawei fra 5G-nettverket sitt. Beskjeden kommer til tross for at Downing Street i januar gikk ut å sa at det ikke var noen problemer med at Huawai kunne ha en begrenset rolle i Storbritannias 5G-nettverk.

Det er de britiske avisene The Sunday Times og The Daily Telegraph som melder dette.

U-svingen kommer etter at britisk etterretning er blitt urolige etter at USA har forsøkt på hindre Huawei å få tak i nødvendig utstyr.

Upålitelig teknologi

USA innførte i mai en regelendring som krever at utenlandske produsenter som bruker amerikansk chipproduksjonsutstyr, skal få lisens før de kan selge videre til Huawei. Like etter satte britisk etterretning i gang med nye undersøkelser med tanke på den kinesiske telegiganten.

Og det er i denne gjennomgangen, som er planlagt å bli presentert for regjeringen denne uken, at etterretningen konkluderer med at amerikanske sanksjoner vil tvinge Huawei til å bruke upålitelig teknologi som kan gjøre det vanskelig å kontrollere, skriver CNBC.

Statsminister Boris Johnson og den britiske regjeringen jobber nå med å få stoppet kjøpet av nytt Huawei-utstyr og rive ut eksisterende 5G-utstyr.

– Alle våre produkter og løsninger bruker teknologi og komponenter som den britiske regjeringen har strengt tilsyn med. Teknologien vår er allerede mye brukt i 5G-nettverk over hele landet og har bidratt til å koble mennesker gjennom nedstengningen, sier visepresident i Huawei, Victor Zhang. Som også legger til at firmaet er åpent for diskusjoner med regjeringen og at det er for tidlig å bestemme virkningen av de foreslåtte amerikanske restriksjonene.

BLE IRRITERT: President Donald Trump. Foto: Dreamstime

USA-kampanje

Ifølge CNBC har USA har i over ett år jobbet for å overbevise nasjoner om å blokkere Huawei fra deres 5G-nettverk. Noen få land, som Australia, har fulgt amerikanernes ønske. Men da Storbritannia bestemte seg for å gi Huawei en begrenset rolle, var et trekk som visstnok irriterte president Donald Trump.

Amerikanske politikere har siden offentlig oppfordret Storbritannia til å ombestemme seg, og det er ventet at de seneste rapportene fra Storbritannia vil sannsynligvis bli sett i et gunstig lys i Washington.