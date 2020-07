Spår Amazon opp minst 20 prosent

Amazon-aksjen har allerede steget 57 prosent i år, til 2.955,56 dollar pr. aksje. Ifølge CNBC har det sendt formuen grunnleggeren Jeff Bezos opp 57 milliarder dollar i år, noe som for eksempel er mer enn hele formuen til Tesla-sjef Elon Musk.

Til tross for den massive oppturen, er det fortsatt noen som mener at aksjen kan stige ytterligere.

– Selv om det ikke er billig, er det ikke veldig dyrt. Selskapet drar fordel av en rask salgsvekst, opp 26 prosent på ett år, og det har vært med på å støtte kursen på disse nivåene, sier Nancy Tengler, investeringsansvarlig hos Laffer Tengler Investments.

Snuser på Amazon

Tengler innrømmer ovenfor CNBC at de snuser på Amazon, men at de venter på et bedre kjøpstidspunkt.

Tengler mener investorer burde se på to av selskapets viktigste katalysatorer.

– Det ene er marginer, som er blitt komprimert fordi denne raske veksten kommer i rommet med lavere margin, og deretter sekundært, Amazon Web Services er en slags dobling av innsatsen for å skaffe seg militære kontrakter, sier hun.

– Jeg tror Amazon virkelig har følt på presset av at Microsofts skyvirksomhet vokste raskere.

Ingen varselstegn

Forskningsanalytiker ved Piper Sandler, Craig Johnson, ser ikke noen varselstegn med Amazon-aksjen, selv om den har hatt samme stigning som en SpaceX-rakett.

– Momentumet er veldig positivt. Aksjen har også overgått S&P 500. Porteføljeforvaltere som er nødt til å ta igjen noe av det tapte, trenger aksjer som dette, sier Johnson.

Han påpeker likevel at Amazon-aksjen for øyeblikket handles for over det gjennomsnittlige kursmålet til analytikerne, og at dette er noe som kan skape en annen motvind for aksjen de kommende ukene.

Minimum 3.500 dollar

– Men jeg mistenker at når neste inntjeningssesong starter, er dette en aksje der analytikerne, som først og fremst er alle positive, vil måtte øke sine kursmål. Hvis jeg bare ser på et diagram og regner litt ut, virker 3.400 – 3.500 dollar som et slags minimum for kursmålet til denne aksjen. Så vi vil fremdeles være kjøper av Amazon-aksjer her, sier Piper Sandler-analytikeren.

Hvis Amazon-aksjen stiger til 3.500 dollar, vil det være opp 21 prosent fra dagens nivå.