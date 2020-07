Straffer Samsung etter guiding

GUIDING: Engangseffekt ser ut til å ha pyntet Samsung-tallene for andre kvartal.

Samsung Electronics har tirsdag kommet med en guiding av inntjeningen i andre kvartal.

Denne peker mot et driftsresultat på 8.100 milliarder koreanske won (rundt 6,8 milliarder dollar), og tilsvarer i så fall en oppgang på 23 prosent fra samme periode i fjor.

Dette er godt over Refinitiv SmartEstimate-konsensus på 6.400 milliarder won.

– Veldig sterkt

Inntektene guides til 52.000 milliarder won, og i så fall falt topplinjen syv prosent fra andre kvartal i fjor.

Senioranalytiker Sanjeev Rana i CLSA karakteriserer overfor CNBC guidingen som «veldig sterk», drevet av smarttelefoner, forbrukerelektronikk, så vel som minnevirksomheten.

Minnekomponenter brukt i datasentre og smarttelefoner er Samsung-virksomheten med de største marginene.

Engangseffekt

Det er også verdt å merke seg at Samsung har godskrevet regnskapet med en engangseffekt tilknyttet skjermvirksomheten, en kompensasjon fra Apple for færre ordre enn lovet av skjermer som brukes i iPhone, iPad og andre produkter.

Bloomberg anslår denne kompensasjonen til så mye som 1.000 milliarder won (rundt 840 millioner dollar), noe som i så fall vil utgjøre det meste av avviket fra forventningene.

Og markedsaktørene er åpenbart usikre på hvor sterk Samsung-guidingen er, ettersom aksjen like før stengetid på Seoul-børsen er ned over to prosent.

Samsung Electronics slipper tallene for andre kvartal senere i juli.

