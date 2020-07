Meglerhus ser 20 prosents oppside i Nordic Semiconductor

ABG Sundal Collier gjentar en kjøpsanbefaling på Nordic Semiconductor og oppjusterer kursmålet til 100 kroner fra 70 kroner pr aksje.

Det skriver meglerhuset i en rapport onsdag.

I skrivende stund handles aksjen til 83 kroner opp 0,55 prosent i dag, og får å nå kursmålet må aksjen dermed stige ytterligere 20 prosent. Hittil i år har aksjen klatret 49 prosent.

Selskapet leverte overbevisende tall for første kvartal og sa den gang at det hadde solid etterspørsel og en produktmiks som ga en positiv bruttomarginutvikling.

– Etterspørselen er drevet av både nye muligheter, som er et resultat av dagens situasjon, og av at kunder legger inn bestillinger for å sikre forsyningen, sier Svenn-Tore Larsen, adm. direktør i Nordic Semiconductor, i en kommentar.

SpareBank 1 Markets spår også positive tall for selskapet i andre kvartal.

«Det er hovedsakelig snakk om en økning i salg av medisinsk utstyr, nye løsninger i varehandelen, sykkeldeling og wearables, på norsk smarte enheter som for eksempel smartklokker», skriver meglerhuset.