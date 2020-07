Elon Musk: - Selvkjørende biler på nivå 5 er innen rekkevidde

LEDER AN: Tesla leder an i racet mot selvkjørende biler.

LEDER AN: Tesla leder an i racet mot selvkjørende biler. Foto: REUTERS/Mike Blake

Den Silicon Valley- baserte bilprodusenten Tesla er veldig nære selvkjørende biler på SAE nivå 5, uttalte Elon Musk i en videomelding under en verdenskonferanse for kunstig intelligens i Shanghai.

SAE nivå 5

SAE nivå 5 samsvarer med at en selvkjørende bil kan operere helt selvstendig i trafikken uten inputs fra en sjåfør.

- Jeg har stor tro på at selvkjørende biler på nivå 5 er mulig å oppnå, og at det ikke er altfor lenge til. Vi satser på å ha klar grunnleggende funksjonalitet for autonomi på nivå 5 innen året er omme, uttalte Musk.

Til sammenligning inneholder eksisterende teslaer en autopilot-funksjon som tilsvarer et SAE nivå mellom to og tre. Tesla har i lys av den seneste oppgangen på børs vippet Toyota ned fra tronen som verdens mest verdifulle bilprodusent målt i markedsverdi.

Omfattende investeringer

Bilprodusenter og teknologiselskaper har de siste årene investert flere milliarder dollar i selvkjørende teknologi. Blant selskapene som leder an er Alphabet, Waymo, Uber og Tesla.

Til tross for at det sannsynligvis er mulig å produsere selvkjørende biler på nivå 5 en gang i nærmeste fremtid, vil det trolig ta lenger tid før de blir å se på veiene ettersom det vil ta tid å få allmennheten til å stole fullt på teknologien.