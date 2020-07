Goldman Sachs oppjusterer Netflix: – Vil levere godt over guiding

Netflix har fått stor konkurranse fra andre strømmetjenester de senere år. Disney+ har virkelig tatt steget opp i år og satser stort. HBO, Amazon Prime og Hulu er andre som også har tatt opp kampen.

Heath Terry, analytiker i Goldman Sachs mener imidlertid at Netflix fremdeles er kongen i strømmeverdenen. Han oppjusterte sitt kursmål på Netflix til 670 dollar – en oppside på over 22 prosent.

Netflix-aksjen steg 8 prosent til 548,73 dollar fredag. Hittil i år er aksjen opp 69,6 prosent.

– Leverer over guiding

Oppjusteringen av kursmålet kommer en uke før Netflix skal legge frem sin kvartalsrapport for andre kvartal den 16. juli.

Terry tror Netflix vil levere «godt over guidingen». Han ser for seg en økning i abonnenter på minst 12,5 millioner, sammenlignet med Wall Streets konsensuestimat på 8,1 millioner.

Selskapet er per nå verdt over 240 milliarder dollar, eller nesten 2.300 milliarder norske kroner. I slutten av første kvartal var det 183 millioner mennesker verden over som hadde et Netflix-abonnement.

– Teorien om at «hvis du ikke har abonnert nå, vil du aldri gjøre det», er enkel retorikk. Men den omfatter ikke realiteten i verden i dag: Dramatiske hendelser vil endre måten konsumentene opptrer på, sier Terry.