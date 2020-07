Facebook vurderer å forby politisk reklame

Etter veldig mye kritikk den senere tiden, fra alle kanter, vurderer nå Facebook å forby politisk reklame frem til det amerikanske presidentvalget.

Et slikt valg vil å så fall medføre at de sier nei til veldig mange annonsekroner. Ifølge Marketswatch er det ventet at Facebook ville tjene mest i andre halvår i 2020, mye på grunn av presidentvalget i november.

Facebook har ennå ikke bestemt seg for hva de vil gjøre, men Facebook-ledelsen sier de er bekymret for valgdeltagelsen og kandidatenes mulighet til å svare for seg, hvis sosiale medier-kjempen bestemmer seg for å droppe politisk markedsføring. Det er heller ikke klart hvorvidt et forbud vil gjelde kun Facebook, eller om andre nettsteder og apper som eies av Facebook også vil bli påvirket av dette.