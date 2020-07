Tech-boom i årets første halvår

Børsene i New York har gått så det griner de siste ukene. På fredag endte Dow Jones opp 1,44 prosent og den bredere S&P 500-indeksen steg 1,05 prosent. De to indeksene er likevel ned henholdsvis 8,63 og 1,42 prosent så langt i år.

Det er ikke tilfelle for den teknologitunge Nasdaq-indeksen, som fredag økte 0,66 prosent og noterte seg nok en gang for ny all-time high. Så langt i år har indeksen steget hele 18,33 prosent.

Indeksen inneholder de mest kjente teknologiselskapene i verden og flesteparten av de ti selskapene med størst vekt (totalt har indeksen en vekt på 100) har hatt en enorm vekst i årets seks første måneder. Under følger en liste over de ti største selskapene, med vektingen notert bak selskapsnavnet.

1. Apple - 11,891

Teknologiselskapet, som også blir regnet som et konsum-selskap av blant annet Warren Buffet, nådde ny all-time high fredag og kursen endte på 383,68 dollar. Hittil i år har kursen steget med 30,66 prosent.

2. Microsoft - 11,626

Bill Gates-selskapet har hatt en enda sterkere vekst enn eplekonkurrenten og aksjekursen er opp 35,49 prosent i år. Aksjekursen nådde ny all-time high torsdag 9. juli med en kurs på 214,32 dollar.

3. Amazon - 11,016

Netthandelsgiganten har tjent godt på coronakrisen og aksjen er opp hele 73,18 prosent i år. Det har ført til at grunnleggeren Jeff Bezos gikk forbi Bill Gates på Forbes rikingliste denne uken. Også her ble det satt ny all-time high denne uken når kursen nådde 3.200 dollar på fredag 10. juli.

4. Facebook - 4,263

Det sosiale nettverk-selskapet har steget 19,40 prosent så langt i år, til tross for mye turbulens rundt annonsering fra flere selskaper, deriblant norske Bergans. Det ble også satt ny all-time high for aksjen fredag 10. juli med kursen 245,07 dollar.

5. Alphabet class A - 3,776

Google-aksjen har lagt på seg 14,90 prosent så langt i år og avsluttet uken med kursen 1.539,01 dollar. Den siste uken har selskapet steget 4,70 prosent.

6. Alphabet class C - 3,675

Denne Alphabet-aksjen har steget 15,31 prosent i år og kursen endte på 1.541,74 dollar denne uken. Grunnen til at Alphabet-aksjen er delt i to er at eierne Larry Page og Sergey Brin skal beholde kontrollen over selskapet, siden det ofte kan være en utfordring når for mange aksjer blir utstedt. I class C-aksjene er det ingen stemmerettigheter, men det er det i class A.

7. Tesla - 2,419

Tesla har hatt en enorm vekst så langt i år og aksjen er opp vanvittige 269,24 prosent så langt i år. Det er desidert høyest av de ti aksjene med størst vekt på Nasdaq-indeksen. Også denne aksjen noterte ny all-time high fredag 10. juli med kurs 1.544,65.

8. Intel - 2,318

Chip-produsenten har ikke hatt et like godt år som de syv første selskapene og aksjen er ned 0,53 prosent så langt i år med kurs 59,53 dollar. Utviklingen har likevel vært positivt de tre siste månedene og aksjen har i den perioden steget 4,18 prosent.

9. NVIDIA Corp - 2,28

Grafikk-selskapet har hatt en meget sterk utvikling i årets seks første måneder og aksjen er opp hele 78,14 prosent i perioden. Aksjen nådde all-time high torsdag 9. juli med kurs 420,36 dollar.

10. Netflix - 2,037

Strømmegiganten har tjent godt på coronakrisen og er opp 69,59 prosent så langt i år. Også her ble det satt ny all-time high 10. juli med kurs 548,73 dollar.