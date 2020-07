Nordic Semiconductor vokser videre

Nordic Semiconductor leverte en omsetning på 88,5 millioner dollar i andre kvartal, mot 70,53 millioner dollar i tilsvarende periode året før.

Selskapet hadde tidligere en guiding på 75-85 millioner dollar for omsetningen i andre kvartal, men etter å ha sett høyere etterspørsel, ble forventningen oppjustert til 86-88 millioner dollar tidligere i juli.

«Ordrereserven vår har økt betydelig i løpet av andre kvartal, noe som indikerer omsetningsvekst også i andre halvår. Selv om dette delvis gjenspeiler at noen kunder legger inn tidlige bestillinger for å sikre forsyningen, ser vi at lagernivået fortsatt er på moderat nivå» sier Svenn-Tore Larsen, konsernsjef i Nordic Semiconductor.

Bruttomarginen ble også oppjustert til 51-52 prosent, fra tidligere 50 prosent. Nå viser det seg at den faktisk bruttomarginen i andre kvartal endte på 51,9 prosent.

Omsetningen og bruttomarginen førte til et driftsresultat på 8,4 millioner dollar, mot 4,3 millioner dollar året før.

Resultatet etter skatt endte på 5,7 millioner dollar, noe som er en forbedring fra 3,80 millioner dollar året før. Det tilsvarer et resultat pr. aksje på 3,2 cent, en forbedring fra 2,2 cent året før.

(Mill. USD) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 88,5 70,5 Driftsresultat 8,4 4,3 Resultat før skatt 6,0 3,9 Resultat etter skatt 5,7 3,8