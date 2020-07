poLight har mottatt ordre på strekkodeprodukt

poLight har mottatt ordre fra TLens på omtrent 700.000 kroner.

Det innkjøpte materiales planlegges til bruk i masseproduksjonsvalidering og komersiell forsyning. Avgjørelse om markedsføring er fremdeles i påvente av endelig kvalifisering og andre eksterne faktorer.

«Selv om dette kjøpet ikke representerer den siste milepælen for vår første markedsføring i et strekkodeprodukt, er det helt klart et viktig skritt mot det», forklarer Øyvind Isaksen, konsernsjef i poLight.