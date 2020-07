StrongPoint leverte lav vekst for 2. kvartal

StrongPoint omsatte for 287,9 millioner kroner i 2. kvartal mot 287,1 millioner kroner i fjorårets 2. kvartal. Konsensus var 298 millioner kroner, ifølge Bloomberg.

Til tross for den lave veksten i omsetning leverte selskapet gode tall for driftsresultatet. Driftsresultat endte på 13,4 millioner kroner, opp fra 8,3 millioner kroner sammenlignet med fjoråret.

EBITDA havnet på 25,6 millioner kroner opp 15,8 prosent fra forrige 2. kvartal. Videre, havnet kontantstrømmen fra de operasjonelle aktivitetene på negative 11 millioner.

– Vi er godt fornøyd med resultatene i annet kvartal hvor vi leverte lønnsom vekst og gjennomgående sterkere tall mot fjoråret, til tross for en svært krevende situasjon i flere land. Samtidig ser vi rekordhøy interesse for ehandelsløsninger for dagligvarehandelen, hvor man opplever varige kundeendringer som en følge av korona-situasjonen. Det gjør at vi har et sterkt momentum og gjentar den langsiktige målsettingen om driftsinntekter på 2,5 milliarder kroner og sterk lønnsomhet skriver adm. direktør Jacob Tveraabak på epost til Finansavisen.

Selskapet meldte om kraftig vekst innenfor e-handel segmentet.

– I dette turbulente kvartalet har vi til tider opplevd at noen deler av forretningen har stått helt i ro, for eksempel våre retailteknologi operasjoner i Spania. Samtidig har vi sett stor etterspørsel etter logistikkløsninger for netthandel, som har vokst med mer enn 70 prosent mot fjorårets 2. kvartal, sa Tveraabaki en pressemelding.

Markedet reagerte svært positivt på den imponerende veksten i e-handel segmentet og aksjen er opp 7,6 prosent i skrivende stund.

Tirsdag rapportere også selskapet om en kontrakt med den Litauiske supermarkedskjeden Palink for å levering av selvbetjente kasseapparater. Kontrakten skal være verdt mer enn 1 million euro.

StrongPoint (Mill. kr) 2. kv./20 2. kv./19 Driftsinntekter 287,9 287,1 Driftsresultat 13,4 8,3 Resultat før skatt 9,9 8,7 Resultat etter skatt 7,5 7,1