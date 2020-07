Ser ytterligere oppside i Tesla-aksjen på 53 prosent

Piper Sandler analytiker, Alexander Potter har oppjustert kursmålet i Tesla aksjen fra tidligere 939 dollar til 2.322 dollar, det melder Marketwatch. Det representerer en oppside på 53 prosent gitt stengekurs tirsdag på 1.516,80 dollar.

Til værs

Tesla-aksjen har siden årsskiftet steget i overkant av 250 prosent, og kursen har siden noteringskursen på 17 dollar i 2010 steget nesten 9.000 prosent. Av drivere til hvorfor Tesla-aksjen skal fortsette oppover peker Potter på at Tesla vil være i stand til å produsere og levere flere biler i kommende kvartaler.

Selvkjørende biler

Videre fremhever Potter at det også eksisterer et betydelig potensiale i Teslas selvkjørende teknologi. Forrige uke uttalte Musk på en verdenskonferanse for kunstig intelligens at Tesla tar sikte på å ha klar grunnleggende funksjonalitet for autonomi på SAE nivå 5 innen året er omme. SAE nivå 5 samsvarer med at en selvkjørende bil kan operere helt selvstendig i trafikken uten inputs fra en sjåfør.

Til sammenligning er dagens Teslaer utstyrt med en autopilot-funksjon på et SEA nivå mellom to og tre.

Marginekspansjon

Tesla har uttalt at de tror på bruttomarginer på 30 prosent hvis de kommer i mål med et selvkjørende software på nivå fem. Potensialet i Teslas selvkjørende software er hoveddriveren i Potters kontantstrømsanalyse (DCF), hvor Tesla fra og med 2025 skal bedre bruttomarginen. Et selvkjørende software har og vil kreve store investeringer fra Teslas side, men dersom de lykkes vil programvaren være svært skalerbar, og følgelig bidra til en marginekspansjon i fremtiden.