Trump: - Jeg var ansvarlig for Storbritannias Huawei-avgjørelse

TAR ÆREN: President Donald Trump tar æren for Storbritannias Huawei-avgjørelse. Foto: Bloomberg

Et Storbritannia som gjør seg klare for å tre ut av EU har tvunget Boris Johnson til å velge side i konflikten mellom USA og Kina.

Utelater Huawei

Myndighetene i Storbritannia annonserte tirsdag at Huawei har inntil utgangen av 2027 å fjerne alt Huawei-relatert utstyr fra Storbritannias 5G-nettverk. I etterkant av avgjørelsen har Trump uttalt at han hadde en finger med i spillet.

“Vi overtalte mange land, og det var for det meste min avgjørelse å utestenge Huawei ettersom vi tror det utgjør en sikkerhetsrisiko. Jeg har snakket med mange land, og hvis de vil gjøre business med oss kan de ikke bruke Huawei” , sa Trump under en pressekonferanse fra det hvite hus ifølge Reuters.

Største rival

Trump ser på Kina som sin største geopolitiske rival, og har beskyldt Kina for å ha utnyttet handelen med USA, samt å ikke fortelle sannheten om utbruddet av coronaviruset.

Storbritannia har i etterkant vært ute og uttalt at Trump ikke hadde siste ordet i forkant av Huawei-avgjørelsen. Kina har på sin side i etterkant uttalt at avgjørelsen er tatt på bakgrunn av geopolitiske faktorer, og ikke av sikkerhetsgrunner.

“Den feilaktige avgjørelsen er et solid skudd for baugen til kinesiske selskaper med interesse i Storbritannia, og har for alvor skadet den gjensidige tilliten som tidligere har preget forholdet mellom landene”, uttalte talskvinnen til den kinesiske utenriksministeren, Wang Yi.

Sjefen for Huawei i Storbritannia er veldig, veldig skuffet og ber myndigheten om mer tid for å kunne bevise at deres 5G-nettverk ikke utgjør en sikkerhetstrussel.