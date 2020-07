Adevinta møtte analytikernes forventninger

Rubrikkselskapet leverte en topplinje på 145,0 millioner euro, mot 170,3 året før. Adevinta-ledelsen trekker frem coronautbruddet som en sentral ytre påvirkningsfaktor på selskapets lønsomhet gjennom kvartalet.

Adevinta (Mill. EUR) 2.kv./20 2.kv./19 Driftsinntekter 145 170,3 Driftsresultat 22,4 32,3 Resultat før skatt 5,6 31,4 Resultat etter skatt -3,2 18,2

Adevinta Internasjonalt rubrikkselskap med en portefølje bestående av digitale markedsplasser og produkter.

Har hovedkontor i Oslo, og Rolv Erik Ryssdal er konsernsjef.

Fikk nåværende selskapsform etter utskillelse fra Schibsted-konsernet og påfølgende notering på Oslo Børs april 2019.

Største aksjonær er Schibsted.

Ifølge Bloomberg forventet et samlet analytikerkorps en topplinje på 146,1 millioner euro, med et resultat før skatt på 4,4 millioner euro.

Administrerende direktør Rolv Erik Ryssdal trekker frem kostnadsbesparende tiltak som et sentralt moment i andre kvartal.

«Vi lyktes med å implementere kostnadssparende tiltak, hvilket som har gjort at vi har begrenset den negative påvirkningen fra virusutbruddet, samtidig som vi har fortsatt å investere i produkter og teknologi for å tilrettelegge for fremtidig vekst», skriver Adevinta-sjefen i børsmeldingen.

Frankrike er det største markedet for rubrikkselskapet. Adevinta-ledelsen trekker frem i børsmeldingen at selskapet hadde organisk vekst i Frankrike i juni.

Driftsinntektene fra Frankrike kom inn på 86 millioner euro, mot 88,5 millioner i samme periode i fjor.

Adevintas EBITDA endte på 42,5 millioner euro, en nedgang på 15 prosent år-over-år.

«Som forventet har coronautbruddet hatt en negativ påvirkning på andre kvartal. Til tross for dette har vi sett positiv fremgang gjennom kvartalet i alle segmenter. Vi er nå tilbake på samme nivå som vi var før pandemien brøt ut, samtidig som vi ligger over fjorårets nivå når det kommer til besøkstrafikk i de aller fleste markeder», forteller Ryssdal.

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter ble 56 millioner euro i første halvdal av 2020, mot 70,8 millioner euro fra første halvdel i fjor.

Adevintas samlede resultat etter skatt for første halvår ble 40,1 millioner euro. Det er en nedgang på over 80 millioner euro fra 2019.