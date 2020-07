Sikkerhetseksperter slår alarm i forkant av presidentvalget i USA

BEKYMRET: Sikkerhetseksperter er bekymret etter at Twitter onsdag ble hacket, og frykter at et lignende angrep kan ødelegge presidentvalget.

Twitter ble onsdag ettermiddag (amerikansk tid) utsatt for det Twitter omtaler som et koordinert angrep der hackerne klarte å få tilgang til interne systemer og verktøy.

Bitcoin-svindel

Angrepet, som i dette tilfellet dreide seg om bitcoin-svindel, rammet en rekke profilerte personer. Barack Obama, Joe Biden, Elon Musk og Kim Kardashian var blant de rammede. Twitter har i etterkant uttrykt at de er svært bekymret ettersom selve tjenesten ble kompromittert og ikke enkeltbrukere.

Slår alarm

Ettersom Twitter hyppig blir brukt som kommunikasjonsverktøy av flere sentrale politiske skikkelser har sikkerhetseksperter slått alarm, og frykter at et lignende angrep kan inntreffe i forkant av valget. Ekspertene frykter at hackere kan påføre stor skade, og påvirke presidentvalget i USA den 3. november.

- Dette er kritisk den 15. juli, men alvorligheten er mye større dersom et lignende angrep inntreffer på valgdagen, sier Adam Conner, visepresident for teknologisk policy, i den politiske tenketanken Center for American Progress ifølge Reuters.