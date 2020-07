Schibsted gjør milliardoppkjøp av finske Oikotie

PÅ KJØPEREN: Konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted gjør et oppkjøp til 2 milliarder kroner i Finland. Foto: Are Haram

Både analytikere og investorer har i lang tid ventet på at Schibsted skulle gjøre noe med sin overkapitaliserte balanse. Men den som venter på noe godt, venter ikke forgjeves.

Sent torsdag kveld sendte Schibsted uten en børsmelding hvor det fremkommer at det har kjøpt 100 prosent av aksjene i det finske rubrikkselskapet Oikotie.

I transaksjonen verdsettes Oikotie til 185 millioner euro, tilsvarende 2 milliarder kroner. Det impliserer en prising på 19,6 ganger EBITDA i 2019. I fjor hadde Oikotie driftsinntekter på 27,6 millioner og en EBITDA-margin på 34 prosent.

Det fremkommer ikke av børsmeldingen hvordan oppkjøpet skal finansieres. Ved utgangen av første kvartal hadde Schibsted en belåningsgrad på 0,6 og den rentebærende gjelden var bokført til i overkant av 2 milliarder kroner.

Samarbeid

Schibsted har allerede tilstedeværelse i Finland gjennom plattformen Tori, og nå tar Schibsted sikte på å utvide sin tilstedeværelse i det finske rubrikkmarkedet, med 44 millioner månedlige besøkende.

– Med dette oppkjøpet har vi en unik mulighet til å utvide omfanget vårt her og vise vår langsiktige forpliktelse til det finske markedet. Med Oikotie, i tillegg til Tori, sikrer vi oss to svært komplementære markedsplasser med sterke merkevarer og dyktige ansatte i Finland. Dette gir oss en sterk plattform og gjør det mulig for oss å lage bedre digitale tjenester for finske kunder, sier konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted.

Arctic Securities-analytiker Henriette Trondsen har tidligere trukket frem Oiktie som en av de mest interessante oppkjøpskandidatene overfor Finansavisen.