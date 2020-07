Sonos Arc: Lydplanke bygget for surround

Den første lydplanken til Sonos, Sonos Playbar, var et innovativt produkt da den dukket opp på markedet i 2013. Det var en lydplanke som kunne by på musikk i alle rom og enkel tilkobling til TV-en din ved hjelp av bare én kabel. Den leverte en heftig lyd og satte en ny markedsstandard da den kom. Nå, syv år senere, har vi fått en helt ny lydplanke fra Sonos, kalt Sonos Arc. Også denne gang hever Sonos nivået for konkurrentene.

Første med Dolby Atmos

Sonos Arc er selskapets alle første Dolby Atmos kompatible lydplanke, noe som betyr at du vil få en helt annen lydopplevelse enn tidligere. I motsetning til lyd i 6 eller 8 kanaler som du får i surround 5.1 eller 7.1, så har Dolby Atmos støtte for flere kanaler for spesifike lyder, og det gir en mye klarere lyd og kraft om man har en Dolby Atmos kompatibel enhet som Sonos Arc.

iPhone-vennlig

Planken bruker fortsatt bare én kabel. Denne gangen HDMI-ARC inngangen på TVen. Etter å ha koblet den på, er det bare å fyre opp Sonos-appen og koble den til som et hvilket som helst annet Sonos produkt.

For å stille inn Arc for ditt spesifikke rom, bruker du Sonos Trueplay som du finner i Apple-produkter. Du må bruke mikrofonen fra en iOS enhet for å måle hvordan lyden beveger seg rundt i rommet, ifølge selskapet fordi enorme variasjoner av mikrofonfølsomhet i Android-økosystemet gjør det umulig å få en nøyaktig avlesning fra disse enhetene.

Hvis du ikke eier en iOS-enhet, kan du be en venn om å låne til Trueplay-tuning. Det er verdt det, og nesten et must for å få full utnyttelse av Sonos Arc.

Bygget for surround

KOMPAKT: Sonos har pakket 11 individuelle høyttalere inn i sin nye lydplanke. Foto: Sonos

Lydplanken har 11 høyttalere som er drevet av 11 dedikerte forsterkere, inkludert 8 elliptiske woofere og tre tweetere. For å oppnå Dolby Atmos 3D-lydeffekt er to av disse wooferne vinklet oppover for å sprette lyd fra taket og tilbake til lytteren. Det betyr at hvis det oppstår en lyd i øverste høyre hjørne av rommet, vil lyden ha mye bedre nøyaktighet enn hvis den ble sendt bare til høyre høyttaler. Ved hjelp av Dolby Atmos sendes lyden til riktig sted og dette skaper en veldig fyldig lyd i rommet.

Sonos Arc leverer godt alene, og den imponerer over f.eks JBL Bar, der du må ha ekstra Subwoofer og bakhøyttalere for å få den samme lyden.

Følelse av hjemmekino

Når du synker ned i sofaen og spiller din favorittfilm på TVen, så pakker lyden seg rundt deg der du sitter. Du kjenner en rumlende bass i action scener og klare toner i tale. Lyden er veldig godt balansert selv uten Trueplay-tuning, men hvis du skal ha følelsen av at lyden pakker deg inn anbefales det på det sterkeste å kjøre en kalibrering. Har du barn i hus, eller liker å se filmer om natten når andre sover, så har du en egen nattinstilling som du kan aktivere i appen. Da justeres bassen med et filter og diskanten justeres slik at du fremdeles får god lyd uten å begymre deg for å vekke resten av huset.

Man skulle ikke tro at Arc leverte så fyldig lyd alene uten ekstern Subwoofer, men det gjør den. Og vi ble positivt overrasket over hvor mye høyttalerplasseringen og Dolby Atmos har å si for lydplanken.

Arc fungerer med Sonos' multiroom-musikksystem, og den har innebygd Amazon Alexa eller Google Assistant for stemmekontroll. Den har et tøft design og leverer utmerket lydkvalitet.

Pris:

8.990 kroner.