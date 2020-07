Adevinta rapporteres å være i samtaler om et oppkjøp til 8 milliarder dollar

GIGANTOPPKJØP: Adevinta rapporteres å være i fremskredne samtaler om et oppkjøp av Ebay-virksomhet.

Det er innført børspause for handel av aksjene i Schibsted og Adevinta i påvente av melding fra selskapet, ifølge en børsmelding mandag morgen.

Mandagens børspause skjer etter Ebay rapporteres å være i fremskredne samtaler om å selge deres rubrikkvirksomhet til Adevinta, fordi de ønsker å fokusere på selskapets kjernemarkedsplasser. Det skriver The Wall Street Journal.

De skriver videre at kildene deres ikke har opplyst om prisen for transaksjonen, men virksomheten var ventet å bli solgt for 8 milliarder dollar eller mer.

WSJ skriver at oppkjøpet kan offentliggjøres allerede som mandag, dersom samtalene ikke bryter sammen.

TDN Direkt videreformidler fra Bloomberg at samtalene mellom Schibsted-selskapet, Adevinta, og Ebay har fått nytt liv etter styret i Ebay bestemte seg for at de ønsket å beholde en eierandel i selskapet.

Dette reduserer trolig sannsynligheten for at Prosus, som tidligere har vært rapportert som sannsynlig kjøper, fordi Adevinta i større grad skal være villig til å tilby en sum bestående av både kontanter og aksjer.