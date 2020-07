Q-Free er tildelt kontrakt til 130 millioner kroner

NY KONTRAKT: Q-Free, her ved konsernsjef Håkon Voldall.

NY KONTRAKT: Q-Free, her ved konsernsjef Håkon Voldall. Foto: Berre

Teknologiselskapet Q-Free har blitt tildelt en kontrakt på til 130 millioner kroner for å oppgradere Acendi sitt bompengesystem i Portugal.

Kontrakten går ut på å oppgradere de installasjonene som ble satt opp i 2009 og 2011. Leveringene vil fullføres i løpet av første delen i 2022.

Adm. direktør i Q-Free, Håkon Volldal, sier de vil sikre at de vil ha noen av de best fungerende og effektive systemene for innsamling av bompenger i verden.