Adevinta leder budkrigen om eBays rubrikkannonsevirksomhet

Mandag morgen ble det handelspause i både Adevinta og Schibsted-aksjen etter rykter om et potensielt oppkjøp av eBays rubrikkannonsevirksomhet. Ifølge The Wall Street Journal leder Adevinta budrunden, og har angivelig lagt inn høyere bud enn både Prosus og et konsortium av private equity-aktører.

Mens Prosus har lagt inn et rent kontantbud, har Adevinta lagt inn et bud bestående av både kontanter og aksjer. Det er fordel Adevinta, siden eBay fortsatt ønsker å beholde en eierandel i selskapet.

Nyhetsbyrået anslår at oppkjøpet vil prise eBays rubrikkannonsevirksomhet til 8 milliarder dollar, eller mer. Det tilsvarer minst 74 milliarder norske kroner.

Over 100 milliarder

Arctic Securities-analytiker Henriette Trondsen anslår imidlertid at verdsettelsen vil bli enda høyere.

– Jeg tror avtalen kommer til å gå opp mot 10 milliarder euro, men det blir bare spekulasjoner fra min side, sier hun.

Ifølge The Wall Street Journal kan oppkjøpet allerede offentliggjøres mandag, dersom samtalene ikke bryter sammen.

eBays rubrikkannonsevirksomhet opererer i Canada, Europa, Afrika, Australia og Mexico. I fjor var inntektene på 1,1 milliarder dollar.