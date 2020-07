Flere meglerhus hever Schibsted-aksjen etter kvartalstall

Etter kvartalstallpresentasjonen i forrige uke velger nå flere meglerhus å heve kursmålet til Schibsted. Det er TDN Direkt som melder at både Nordea, DNB Markets og Arctic Securities nå velger å justere kursmålene sine.

DNB Markets hever kursmålet fra 260 kroner pr. aksje, til 290 kroner. Endringen kommer som en følge av at meglerhuset mener at Schibsted fremstår som solide.

– Den solide rapporten inkluderte et betydelig bedre enn ventet resultat, en gjentagelse av guidingen og bedre utsikter, med tegn til en raskere innhenting enn forventet i rubrikkvirksomheten, skriver selskapet i en oppdatering mandag. Hold-anbefalingen beholdes også inntil videre.

Spent på mulig eBay-oppkjøp

Arctic Securities peker også på at mediekonsernet leverte bedre resultater enn ventet, i tillegg til at de mener at Adevinta, som utgjør 77 prosent av Schibsteds verdsettelse, er attraktivt priset. Derfor hever de kursmålet til Schibsted-aksjen fra 277 kroner pr. aksje, til 311 kroner, og gjentar sin kjøp-anbefaling.

Nordea Markets er litt mer forsiktige. Ifølge TDN Direkt er utfallet av salget av Ebays rubrikkvirksomhet en svingfaktor, som kan både være positivt og negativt for aksjen. De føler derfor at den samlede risk/reward er mer nøytral fremover, og nedgraderer aksjen til hold. Meglerhuset velger likevel å heve kursmålet til 291 kroner pr. aksje fra tidligere 284 kroner.