Ant Group planlegger det som kan bli årets største børsnotering

Det kinesiske selskapet Ant Group, som ble startet av Alibaba-gründer Jack Ma, har annonsert at de skal noteres på børs. Det skriver Financial Times.

Ant skal noteres i Shanghai og Hong Kong, og flere kilder som kjenner selskapet sier ifølge FT at det er verdt over 200 milliarder dollar.

Jack Ma har kontrollerende eierskap i selskapet, med en eierandel på 37,5 prosent.

– Ved hjelp av børsnoteringen vil selskapet øke åpenheten til våre interessenter, inkludert kunder, forretningspartnere, ansatte, aksjonærer og regulatorer, fortalte adm. direktør Eric Jing ifølge CNBC.

En av årets største børsnoteringer

Ant har vokst til å bli Kinas dominerende mobilbetalingstjeneste med 900 millioner brukere årlig, det skriver FT.

Selskapet har ikke offentliggjort hvor mye kapital de ønsker å innhente, men FT hevder at selv om kun en liten andel av aksjene skulle blitt notert, ville det blitt en av de største børsnoteringene for et asiatisk selskap.