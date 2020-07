Strømmeaksjene som kan utfordre Netflix

KRAFTIG VEKST: Disney Plus har siden november fått over 54 millioner abonnenter, og analytikerne tror på ytterligere vekst.

Etter at Netflix leverte en svak guiding fra abonnentvekst i forrige uke, mener adm. direktør i konsulentselskapet Chantico Global, Gina Sanchez, at det er på tide å se på andre strømmetjenester.

– Når det gjelder vekst og hvor du vil sette pengene dine, må du nå gå mot noen av de nyere deltagerne, sa Sanchez på CNBCs «Trading Nation».

Venter betydelig vekst

– Jeg liker Disney Plus, sier Sanchez om Disneys strømmetjeneste som ble lansert i november, og som i juni rapporterte at de har over 54 millioner abonnenter.

– De har det mest solide innholdet. Det er innholdet som er verdifullt, og når de befester sin posisjon som en sterk innholdsleverandør, vil det føre til betydelig vekst på kort sikt, tror hun.

Netflix og Roku

Craig Johnson hos Piper Sandler vil ikke skru av Netflix helt ennå.

– Vi vil definitivt være en kjøper av Netflix, sa Johnson til CNBCs «Trading Nation».

– Jeg ser på barna mine. De ser på Netflix flere ganger i uken. For meg virker dette bare som en 7-prosents korreksjon i sammenheng med en lengre oppadgående trend.

Netflix falt fredag med 7 prosent etter å ha rapportert inn svakere tall og abonnentutsikter enn forventet for andre kvartal. Aksjen er ned tilsammen 14 prosent siden det høyeste i juli, skriver CNBC.

En annen strømmeaksje Johnson og Piper Sandler har tro på er Roku. Roku-aksjen har siden bunnen i mars steget med over 150 prosent.

– Jeg ville satset på Roku. Her er en aksje som har snudd en nedadgående spiral. Noe er tydelig mer positivt der, og jeg liker at de har snudd det.