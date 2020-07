Adevinta har bekreftet at det kjøper eBay-virksomhet for 9,2 milliarder dollar

Adevinta bekrefter tirsdag at det har kjøpt opp eBay Classifieds Group, som er selskapets rubrikkvirksomhet, for 9,2 milliarder dollar, i en transaksjon bestående av både kontanter og aksjer. Summen tilsvarer 84,5 milliarder kroner etter dagens kurs.

Avtalen bekreftes etter sterke spekulasjoner i internasjonale medier de siste dagene.

Med denne avtalen vil Adevinta ha tilgang på eBays annonseringsverktøy, og vil dermed ha potensial til å bli en global annonsegigant. I tillegg vil det Oslo Børs-noterte selskapet kunne utvide sitt potensial i å innta helt nye markeder, hevdet amerikanske medier tidligere denne uken.

– Med oppkjøpet av eBay Classifieds Group blir Adevinta det største rubrikkselskapet på nett i hele verden med en unik portefølje av ledende markedsmerkevarer. Vi mener at kombinasjonen av de to selskapene med deres virksomheter skaper en av de mest spennende fortellingene i rubrikkannonsenes historie, sier Rolv Erik Ryssdal i Adevinta i en melding.

Adevinta tok innersvingen på Prosus

Det har tidligere vært rappotert at Prosus lå godt an i budkrigen om eBay-virksomheten, men det ble for noen dager siden meldt at styret i eBay ønsket å beholde en eierandel i selskapet.

Det kan nå tyde på at rapportene har vært riktige, da det i børsmeldingen heter at eBay vil motta 2,5 milliarder dollar i kontanter og omtrent 540 millioner aksjer i Adevinta. Dette medfører at eBay vil få en stemmeandel på omtrent 33,3 prosent i det nye selskapet.

Schibsted vil etter transaksjonen redusere eierandelen sin i Adevinta fra 59 prosent til omtrent 33 prosent.

Proforma-regnskap for 2019 viser at det sammenslåtte selskapet ville hatt en omsetning på 1,8 millioner dollar i omsetning og et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på cirka 600 millioner dollar.

Den tyske konkurrenten Axel Springer har til sammenligning en omsetning som er rundt én halv milliard kroner lavere.

kyter fart på børs

Det ble i går innført børspause for Adevinta og Schibsted etter rykteflommen rundt oppkjøpet.

Etter nyhetene om oppkjøpet fyker Adevinta-aksjen rett til værs. Selskapet er i skrivende stund opp 36 prosent og handles til 157 kroner pr. aksje. Schibsted er opp20 prosent og handles til 332,1 kroner pr. aksje.

Finansavisen skrev mandag at Arctic Securities mener Adevinta, som utgjør 77 prosent av Schibsteds verdsettelse, er attraktivt priset. Derfor hever de kursmålet til Schibsted-aksjen fra 277 kroner pr. aksje, til 311 kroner.

– Klare synergier

TDN Direkt videreformidler at Adevinta og eBays rubrikkvirksomhet venter klare run-rate EBITDA-synergier på 150-185 millioner dollar innen tre år.

– Jeg tenker det er klare synergier, videreformidler TDN Direkt fra Ryssdals presentasjon.



Det fremgår videre fra presentasjonen at selskapet venter på regulatoriske godkjennelser fra land der selskapene opererer sammen i. Disse markedene vil også medføre noen besparelser, ifølge Ryssdal.