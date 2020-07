Frankrikes finansminister: - Vi kommer ikke til å utelate Huawei

TILGANG: Frankrikes finansminister, Brune Le Maire sier at Frankrike kommer til å gi Huawei tilgang til det franske 5G-nettet.

TILGANG: Frankrikes finansminister, Brune Le Maire sier at Frankrike kommer til å gi Huawei tilgang til det franske 5G-nettet. Foto: NTB Scanpix

Frankrikes finansminister, Bruno Le Maire sier tirsdag at Frankrike ikke kommer til å forby Huawei fra å gjøre investeringer i Frankrike, det melder Reuters.

Står i sterk kontrast med Storbritannia

Uttalelsen står dermed i sterk kontrast med Storbritannia som forrige uke ga Huawei inntil år 2027 å fjerne alt Huawei-relatert utstyr fra det engelske 5G-nettet.

“Vi vil ikke forby Huawei å investerer i 5G, men vi vil beskytte våre nasjonale sikkerhetsinteresser”, sier Le Maire.

Videre fordømte Le Maire Kinas misbruk av den muslimske minoritetsbefolkningen i landet og omtalte behandlingen som opprørende og uakseptabel.

U-sving

Det skal legges til at det lenge så ut til at Storbritannia skulle gi Huawei tilgang før myndighetene noe overraskende gjorde en u-sving forrige uke. I etterkant var USAs president, Donald Trump kjapt ute og hevdet at han hadde en finger med i spillet når det gjaldt Storbritannias endelige Huawei-avgjørelse.