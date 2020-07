Tror eBay valgte Adevinta for å beholde en eierandel

Adevinta har lenge vært en av Henriette Trondsen i Arctic Securities' favorittaksjer og under Investordagen i regi av Hegnar Media i fjor trakk hun frem som et «top pick».

Det har vist seg å være en god anbefaling overfor meglerhusets kunder og etter tirsdagens oppkjøp eBay Classifieds er det mange som har god grunn til å le hele veien til banken. Adevinta-aksjen endte opp 26 prosent til 144,80 kroner.

– Dette er en åpenbar positiv deal både for Schibsted og Adevinta på en attraktiv verdivurdering sammenlignet med andre transaksjoner, sier Henriette Trondsen.

Hun trekker frem at Adevinta blir mer enn dobbelt så stor i størrelse, med markedsledende rubrikksider ala Finn.no i 20 land, som blant andre inkluderer Tyskland, Frankrike og Spania.

– Du får mer markedsmakt som en stor spiller, både i forhold til produktutvikling og potensielle nye oppkjøp, sier Trondsen.

Vil beholde oppsiden

Arctic Securities-analytikeren synes det er positivt at Oslo Børs får et enda større globalt IT-selskap, som burde være av interesse for de fleste store institusjonelle investorer.

– Hvor velger eBay å selge?



– eBay ønsker å fokusere på kjernevirksomheten sin og i slutten av januar annonserte selskapet at det ønsket å selge rubrikkvirksomheten. Ifølge avisartikler de seneste ukene har det vært tre aktører i budkampen; Adevinta, Prosus og oppkjøpsfond. Jeg tror eBay valgte Adevinta siden de fortsatt ønsket å ha en eierandel i det nye selskapet og bevare litt av oppsiden, sier hun.

Det er ventet at Adevinta og eBay Classifieds' sammenslåing vil gi EBITDA-synergier på mellom 150 og 185 millioner dollar innen tre år.



– Mesteparten, om lag to tredjedeler vil knytte seg til kostnadssiden. Adevinta kan kutte endel kostnader på både produkt- og teknologiutvikling på konsernnivå. For produktutvikling og til inntekter fra store annonserer vil det være en fordel å være en stor spiller. Posisjonen til Adevinta i Italia og Mexico vil nok styrkes, men det har mindre betydning for mitt kursmål idag, sier Trondsen.

Ifølge henne vil nye Adevinta bli det største globale selskapet innen rubrikkannonser.