TikTok skal ansette 10.000 i USA – til Trumps store forargelse

Den senere tiden har det stormet rundt TikTok; videoappen som har tatt et ungt publikum med storm.

Ungdommene lager 15 sekunder lange videoer og deler dem med venner, men politikerne uroer seg over sikkerhetshull og risikomomenter knyttet til at TikTok indirekte er eid av Kina.

TikTok sa tirsdag at det planlegger å ansette 10.000 mennesker i USA i løpet av de neste tre årene. I dag har selskapet rundt 1.400 ansatte, så økningen er markant.

Kina-spionasje?

Flere rapporter sier at ByteDance, det kinesiske selskapet som eier TikTok, har samarbeidet med kinesiske myndigheter.

Spørsmålet er dermed om TikTok også gjør det.

Donald Trump og USA har vært hardest på å anklage Kina for å bruke appen til å spionere på brukerne, og administrasjonen har sagt at den «vurderer å forby appen».

Som en kontring mot spionasjeanklagene går nå TikTok ut i en pressemelding og sier at det vil syvdoble arbeidsstokken på tre år. Strategien er godt prøvd og har fungert tidligere: Understrek hvor mange arbeidsplasser selskapet vil skape, og få et ekstra pressmiddel i forhandlingene.

– Disse jobbene vil være godt betalt og vil hjelpe oss til å fortsette å bygge en morsom og trygg opplevelse og beskytte vårt samfunns sikkerhet og privatliv, sier en talsperson i TikTok til CNN.

– Ingen fare

Flere advokater, deriblant Sens. Chuck Schumer, Tom Cotton og Josh Hawley, er urolige for at brukerdataene fra TikTok kan komme i kinesiske hender, men TikTok selv sier at dataene lagres i USA og backup i Singapore.

Eksperter på nettsikkerhet har også undersøkt om det er en reell fare at data kan komme på avvie, og konkludert med at det ikke kan bevises at det er noen risiko å bruke applikasjonen.

TikTok har også tatt flere grep for å distansere seg fra Kina. Nylig ansatte det en amerikansk konsernsjef og har også uttalt at det vurderer en restrukturering med nytt hovedkvarter utenfor Kina.