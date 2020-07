Sterk brukervekst fra Twitter i andre kvartal

LEGGER FREM TALL: Adm. direktør og grunnlegger Jack Dorsey og Twitter legger frem tall for 2. kvartal.

LEGGER FREM TALL: Adm. direktør og grunnlegger Jack Dorsey og Twitter legger frem tall for 2. kvartal. Foto: PRAKASH SINGH

I første kvartal 2020 hadde Twitter en omsetning på 808 millioner dollar og 166 millioner daglig aktive brukere.

Nøkkeltall fra andre kvartal

Omsetningen i andre kvartal beløp seg til 683 millioner dollar, mens det på forhånd var ventet inntekter på 707 millioner dollar ifølge Refinitiv-konsensus. Omsetningen falt 18 prosent sett opp mot andre kvartal i fjor hvor Twitter leverte en topplinje på 841 millioner dollar. Annonseinntektene bidro med 562 millioner i andre kvartal, ned 23 prosent sett opp mot samme periode i 2019.

Resultat pr. aksje endte i andre kvartal på minus 1,39 dollar pr. aksje, kraftig tynget av et tap på 1,1 milliarder dollar relatert til en utsatt skattefordel. Effekten gjør det vanskelig å sammenligne opp mot andre kvartal i 2019 hvor resultat pr. aksje beløp seg til 0,20 dollar.

Daglige aktive brukere som kan generere inntekter (mDAUs) steg i andre kvartal til 186 millioner, mot ventede 172,8 millioner, og er dermed opp 34 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

Twitter-aksjen har styrket seg på børsen så langt i år og er opp 15,26 prosent til 36,93 dollar. Twitter stiger hele 6,26 prosent i førhandelen på Wall Street.

Inn på teppet

Forrige uke ble Twitter kalt inn på teppet i senatet etter at flere offentlige personer og amerikanske kjendiser ble hacket.

FBI skal også undersøke hendelsen og Twitter må forklare seg innen 23. juli.

Blant dem som fikk kontoen sin hacket, var innflytelsesrike mennesker som Barack Obama, Joe Biden, Bill Gates, Elon Musk, Kanye West og Jeff Bezos.

Trump-krig

Twitter har den siste tiden lagt seg på en knallhard linje ovenfor president Donald Trump. Selskapet mener Trump har postet flere ting som strider mot retningslinjene deres.

På tirsdag merket blant annet selskapet et innlegg fra presidenten der Trump hevdet at poststemmer vil føre til et «korrupt» valg.

Forrige uke var også bandet Linkin Park ute og ga beskjed om at presidenten ikke hadde tillatelse til å bruke musikken deres i innleggene sine.