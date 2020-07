Intel knuste forventning, men likevel stuper aksjen

Etter at Wall Street stengte torsdag, kom produsent av prosessorer Intel med sine kvartalstall. Selv om teknologi har opplevd en rekyl på Wall Street, har Intel hengt etter. Aksjen er opp 1,8 prosent hittil i år, mens Nasdaq-indeksen har hoppet 17,6 prosent.

Innteker langt over forventning

Intel leverte inntekter på 19,73 milliarder dollar i andre kvartal, opp fra 16,51 milliarder dollar i samme kvartal i fjor. Analytikerne hadde ventet inntekter på 18,55 milliarder dollar, ifølge CNBC.

Samtidig legger selskapet frem et resultat pr. aksje på 1,20 dollar i kvartalet, noe som er bedre enn 0,94 dollar i tilsvarende periode året før. Det var også bedre enn analytikernes forventning på 1,11 dollar pr. aksje.

Fornøyd konsernsjef

«Det var et utmerket kvartal, godt over forventningene våre med den fortsatt sterke etterspørselen etter databehandling for å støtte skybaserte tjenester, et arbeids- og læringsmiljø og utbygging av 5G nettverk», sier konsernsjef Bob Swan

I slutten av kvartalet ble det kjent at Apple vraker Intel, og vil utvikle en egen maskinvare i den kommende versjonen av sine Mac-maskiner.

Apple vil likevel fortsette å støtte og gi ut nye versjoner av macOS for Intel-baserte Mac-maskiner i årene som kommer, og har «spennende, nye Intel-baserte Mac-maskiner under utvikling».

Intel-aksjen stuper 8,8 prosent i etterhandelen, mens den stengte ned 1,1 prosent torsdag. Aksjen faller trolig ettersom guidingen mot tredje kvartal var svakere enn investorene hadde håpet på.