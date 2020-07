Inntektshopp på 70 prosent for TietoEVRY

TietoEVRY leverte et massivt hopp i inntektene som beløp seg til 686,4 mill euro i 2. kvartal, sammenlignet med 403,2 mill. euro i samme periode i fjor.

Resultatet etter skatt endte på minus 14,0 millioner euro for kvartalet, sammenlignet med et positivt resultat i fjor på 18,0 mill. euro i samme periode.

– Vi er godt fornøyd med å levere et godt kvartal i et krevende marked. Integrasjonen vår fortsetter å fungere på en god måte og det styrker fusjonssynergiene. Totalt sett legger andre kvartal et sterkt operativt grunnlag for fremtidig utvikling, sier Kimmo Alkio, konsernsjef i TietoEVRY.

Konsernsjefen fokuserer på den nye strukturen når sammenslåingen mellom Tieto og EVRY, som ble foretatt i desember 2019, er ferdig.

– Fusjonen er et stort fokusområde gjennom hele 2020 og i løpet av andre kvartal fullførte vi implementeringen av vår enhetlige struktur og en ny økonomisk modell. Vi kan dermed økte målet på fusjonssynergiene fra tidligere 75 millioner euro til 100 millioner euro. Ved utgangen av 2020 forventer vi å nå 70-80 mill euro, sier Alkio.

Inntjeningen pr. aksje endte på -0,12 euro, mot 0,24 euro for samme periode i fjor.

Fullstendig kvartalsrapport kan du se her.