Ayfie Group har fått juling etter rakettnoteringen

IT-selskapet spesialiserer seg på programvarer for tekstanalyse som brukes for å strukturere store mengder ustrukturerte data.

Ayfie Group ble børsnotert for drøye tre uker siden. Selskapet hadde i forkant av noteringen en emisjon på 50 millioner kroner, til 2 kroner pr. aksje.

STØRSTE AKSJONÆR: Øystein Stray Spetalens Tycoon Industrier, med drøyt 16,5 prosent. Foto: Iván Kverme

Bare i løpet av tre dager hadde selskapet hatt en rakettoppgang på over 50 prosent. Men gleden ble kortvarig. Den seneste uken er nesten hele børsoppgangen blitt skrellet vekk. Det tilsvarer rundt 90 millioner kroner i markedsverdi som er borte.

Økonomidirektør Siw Ødegaard har tidligere sagt til Finansavisen at selskapet valgte å gå på børs for å styrke egenkapitalen for videre vekst i Norden og USA.

Selskapet har en rekke kjendiser på eiersiden, deriblant Øystein Stray Spetalen og Jan Haudemann-Andersen.

På kundelisten deres finner man blant andre advokatselskapene BAHR og Thommessen, forsikringskonsernet Allianz, Statkraft og industrikonsernet Siemens.

Omstrukturering ga tap

I 2019 hadde selskapet en reduksjon på 3 millioner kroner i omsetning, som følge av omlegging.

«Vi har vært i en omleggingsfase, der vi valgte i 2018 og 2019 å fokusere på LegalTech og FinTech. Samtidig er vi i ferd med å utvikle selskapet fra å være et utviklingsselskap til å fokusere på salg og vekst», sa Ødegaard.