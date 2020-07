Salesforce og Siemens lanserer felles corona-app for arbeidsplassen

De to IT-kjempene Salesforce og Siemens slår sine pjalter sammen for å adressere spørsmålet som holder mange bedriftsledere våkne for tiden: hvordan vende tilbake til normal drift så raskt som mulig, uten å sette de ansattes liv og helse på spill.

De mener svaret ligger i en kombinasjon av Salesforces handels- og kundeekspertise og Siemens` smart-teknologi.

Tillit er avgjørende

Verdens nasjoner forsøker sakte å slakke på sine corona-restriksjonene, o mange av oss har begynt å lengte etter mer normaliserte tider da vi endelig kan forlate kjøkkenbordet til fordel for den gode gamle kontorpulten.

Men i mangelen på en fungerende vaksine, er det også tydelig at verdens arbeidssteder må gjøre noen radikale endringer for å kunne få arbeiderne trygt tilbake i en tilnærmet normal drift. Blant de mest presserende spørsmålene er hvordan man skal hjelpe folk til å holde trygg avstand og overholde smittevernsregler i en kompleks og mobil arbeidshverdag.

Salesforce og Siemens mener at de, ved å kombinere sine respektive områder av IT-ekspertise, har en perfekt match for å lage teknologiske løsninger som kan hjelpe bedrifter med å verne de ansatte mot smitte, selv i et tilnærmet normalt arbeidsmiljø.

— En absolutt forutsetning for å lykkes med gjenåpning er at de ansatte har tillit til at du som arbeidsgiver klarer å beskytte dem på en god måte, skriver Siemens-sjef, Roland Busch i en pressemelding om den konsoliderte satsningen.

Berøringsfri jobb

Sentralt i satsningen er en nyutviklet applikasjon kalt «Berøringsfritt kontor» som skal hjelpe virksomheten med å overholde sosial avstand, ved å administrerer adgangskontroll, bestiller heiser, booker møterom og mye annet via en app på mobilen, samt varsle om det skulle bli opphopning av folk på enkelte steder.

Salesforce er i dag markedsledende innen handels- og kunderelasjonsløsninger, mens Siemens på sin side har en omfattende portefølje av IoT-løsninger for smarte byer, drift av smarte bygg og infrastruktur.

Forskjellen er at teknologien ikke brukes til å analysere kunders kjøpemønstre eller å styre selvkjørende busser, men derimot til å orkestrere medarbeidere, prosjekter, administrasjon, kommunikasjon, møteromsreservasjoner og utstyr, samt alle de andre ingrediensene som inngår i et normalt fungerende arbeidsmiljø.

Ved å analysere de dataene appen samler inn, vil løsningen samtidig fungere som en superlokal og effektiv kontaktsporings-app som gir ledelsen et effektivt verktøy ved et smitteutbrudd.

Digitaliseringsbonus

I tillegg til den primære smittevernoppgaven tror de to utviklerne at løsningen også vil hjelpe virksomheter til å komme i gang med sine digitaliseringsplaner.

«Covid19-epidemien har vist oss at helse og sikkerhet er nødt til å ha en sentral plass i den digitale transformasjonen. Dette handler ikke bare om smittevern, men om å gi virksomheter et fleksibelt rammeverk av smarte, raske og datadrevne verktøy som kan hjelpe dem med å skape et bedre og tryggere arbeidsmiljø i fremtiden», skriver selskapene i pressemeldingen.

Siemens smart-teknologisenter i Sveits og Salesforce-hovedkvarteret i San Francisco blir de første anleggene til å implementere den nye løsningen.