5 billioner dollar på 24 timer

Kvartalssesongen i USA er i full gang og flere store amerikanske selskaper har kommet med tall for 2. kvartal. American Airlines gikk blant annet på et dundrende underskudd , Schlumbergers inntekter raste med 2,9 mrd. dollar og Southwest Airlines tapte over 900 mill. dollar.

Denne uken er det flere teknologigiganter som skal i ilden og det er knyttet stor spenning til inntjeningen. Flere selskaper har hatt sterk oppgang så langt i år, og den teknologitunge Nasdaq-indeksen har steget 15,50 prosent hittil i 2020.

På onsdag legger Mark Zuckerberg og Facebook frem tallene for andre kvartal. På torsdag slipper Apple, Amazon og Google tallene sine. Forrige uke la Twitter frem regnskapstall og rapporterte om sterk brukervekst.

Spenning for 5 billioner dollar

Amazon, Apple, Facebook og Google har til sammen en markedsverdi på over 5 billioner dollar. Verdien har økt kraftig under pandemien da stadig flere investorer har plassert penger i de fire selskapene.

Facebook leder an på onsdag og spenningen knyttes opp mot den seneste annonsørboikotten og kritiske spørsmål rundt nettbaserte annonser. Alphabet (Google) følger etter på torsdag og her er det utviklingen rundt annonser i søk det er mest fokus på. For Apples del ventes det detaljer rundt iPhone-salget og hvordan stengte butikker har påvirket salget. Amazon har på sin side opplevd rekordvekst under coronakrisen og forventes å legge frem sterke tall.

Så langt i år har Amazon steget 62,83 prosent til 3.008,91 dollar, Apple er opp 26,16 prosent til 370,46 dollar, Facebook har styrket seg 12,40 prosent til 230,71 dollar og Alphabet har lagt på seg 12,60 prosent til 1.508,21 dollar.

Det er flere store amerikanske selskaper som skal legge frem tall denne uken:

Tirsdag:

Visa

Pfizer

McDonalds

3M

Starbucks

Onsdag:

PayPal

Boeing

Sony

Torsdag:

Nestle

Procter&Gamble

Mastercard

L`Oreal

Fredag: