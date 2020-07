J.P. Morgan fjernet Apple fra fokuslisten

Apple legger frem kvartalstallene etter at børsene har stengt i New York torsdag 30. juli og J. P. Morgan anbefaler nå om å være forsiktig med Apple-aksjen i forkant av rapporteringen.

Meglerhuset fjerner aksjen fra sin fokusliste og skriver ifølge Bloomberg at oppsiden er begrenset på kort sikt.

Apple har steget steget 31 prosent de siste tre månedene og er opp 78 prosent det siste året.

Investorer som ser etter større oppside må ha fokus på inntjeningen på lengre sikt, heter det fra meglerhusets Samik Chaterjee. Han legger til at medvinden fra 5G-veksten, og sannsynligheten for at selskapet vil slå forventningene torsdag, allerede er priset inn i aksjen.

Hevet kursmålet

Tidligere i juli uttalte Deutsche Bank, ifølge Bloomberg, at de var overrasket både over kursoppgangen og hvor fort den hadde kommet tilbake til gamle høyder, og at det gjorde dem nervøse.

I forrige uke tok Wolfe Research opp dekning på Apple med en «underperform» anbefaling.

Til tross for at J. P. Morgan fjernet aksjen fra fokuslisten, som er oversikten over meglerhusets favorittaksjer, hevet det kursmålet fra 365 dollar til 425 dollar.