Google binder verden sammen på bunnen av Atlanteren

Coronakrisen har sørget for at trafikktunge tjenester som Netflix og Zoom har merket markant økning i antall brukere. Det gjør at det er sterkt behov for en oppgradering av internettkablene som binder verden sammen.

De eksisterende internettkablene som går mellom USA og Europa er foreldet og for å møte fremtidens behov, bygger Google nå fiberkabel på bunnen av Atlanterhavet.

– Pandemien har satt søkelyset på internett og tilgjengelighet, og understreker hvor viktig del av livet det har blitt for oss. Stabilt og godt internett er ikke bare godt å ha – det er kritisk for bedriften, sier Tom Meyer, visepresident i teknoanalyseselskapet IDC Europe.

Kablene skal drive Googles egne tjenester som Meet, Gmail og Google Cloud.

Google skriver selv i en melding at kablene vil bruke «ny teknologi som kan dirigere trafikk raskere enn før». Kablene skal også ha 32 fibre som skal være en «vesentlig oppgradering» sammenlignet med før, skriver Bikash Koley, visepresident i Google Global Netwrok, i et blogginnlegg.

Kablene vil være hele 6.300 kilometer lange – eller 3,6 ganger Norges lengde fra Lindesnes til Nordkapp – og løper fra New York til Bilbao i Spania og Bude i Storbritannia. Prosjektet skal være ferdig i 2022.

Undervannskabler frakter i dag 98 prosent av internettrafikken verden over.

Alphabet, som eier Google, har klatret over 20 prosent på børs de siste tre månedene. Selskapet legger frem resultat for andre kvartal denne uken.