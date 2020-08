Intel tar grep etter skuffende teknologiutvikling

Konkurransen mellom chipprodusentene Intel, AMD og Nvidia har tiltatt. Mange spekulerer i om AMD vil levere bedre prosessorer enn Intel i de kommende årene.

Nå skriver Intel at sjefingeniør Murthy Renduchintala må gå én uke etter at selskapet innrømmet at det har havnet bak konkurrentene med deres produksjonsteknologi, ifølge Bloomberg.

Renduchintala forlater selskapet 3. august og organisasjonen vil bli delt opp og ledet av andre ledere. Bakgrunnen for endringen i strukturen er at Intel vil akselerere produktledelse og forbedre fokuset og ansvarlighet i prosessteknologiutførelse.

I forrige uke la selskapet frem dine tall for andre kvartal. Intel leverte inntekter på 19,73 milliarder dollar i andre kvartal, opp fra 16,51 milliarder dollar i samme kvartal i fjor. Analytikerne hadde ventet inntekter på 18,55 milliarder dollar, ifølge CNBC.

Samtidig la selskapet frem et resultat pr. aksje på 1,20 dollar i kvartalet, noe som er bedre enn 0,94 dollar i tilsvarende periode året før. Det var også bedre enn analytikernes forventning på 1,11 dollar pr. aksje.

Intel-aksjen har falt 17,2 prosent hittil i år, mens den faller ytterligere 0,5 prosent i førhandelen.