Meglerhus oppjusterer kursmål på TietoEVRY

DNB Markets oppjusterer sitt kursmål på TietoEVRY-aksjen til 31 euro pr. aksje fra tidligere 28 euro, samtidig som de gjentar sin kjøpsanbefaling.

Det fremgår av en oppdatering fra meglerhuset tirsdag, ifølge TDN Direkt.

«Etter en laber kursreaksjon på det vi ser på som en positiv andrekvartalsrapport, gjentar vi vår kjøpsanbefaling ettersom vi venter at fortsatt solid fusjonsgjennomføring vil bære frukter», skriver meglerhuset.

Estimatene til meglerhuset på TietoEVRYs justerte driftsresultat for 2020-2022 er oppjustert med 6-9 prosent etter 2. kvartalsrapporten, og meglerhuset ligger dermed tre prosent over konsensus for 2020, og 22-26 prosent over 2021-2022-konsensus.