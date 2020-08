Amerikanske investorer prøver å kjøpe TikTok fra kinesisk eier

OPPKJØPSRYKTER: Flere medier melder onsdag at amerikanske investorer skal være interessert i å kjøpe videodelingstjenesten TikTok.

OPPKJØPSRYKTER: Flere medier melder onsdag at amerikanske investorer skal være interessert i å kjøpe videodelingstjenesten TikTok. Foto: Dreamstime

En gruppe med amerikanske tech-investorer har påstartet en ambisiøs plan for å kjøpe TikTok fra den kinesiske eieren ByteDance. Det melder blant annet Financial Times onsdag.

Fjerne amerikanske bekymringer

Investorene, som er ledet av ventureselskapene General Atlantic og Sequoia Capital befinner seg for øyeblikket i samtaler med amerikanske myndigheter om hvorvidt et amerikansk oppkjøp vil fjerne myndighetenes bekymringer til den populære videodelingstjenesten. Det fremgår av to kilder med kjennskap til saken.

Donald Trumps valgkampanje plasserte forrige uke ut annonser på Facebook som foreslo at TikTok spionerte på amerikanske brukere. Anklagene har i ettertid blitt avvist av TikTok. Den kinesiske appen har også høstet massiv kritikk fra andre hold ettersom TikTok besitter enorm påvirkningskraft som fast inventar på flere amerikaneres mobiltelefon, og dermed kontrollerer store mengder med personlig data.

50 milliarder dollar

Ifølge Reuters har ByteDance mottatt flere forespørsler, og det foreløpige budet fra General Atlantic og Sequoia skal beløpe seg til en EV/Sales-multippel på 50, hvor TikToks inntekter i 2020 er estimert til en milliard dollar. Til sammenligning er Snapchat, ifølge Refinitiv verdsatt til 15 ganger EV/Sales, med en markedsverdi på omlag 33 milliarder dollar.

Det er fortsatt usikkert hvorvidt ByteDance-sjef, Yiming Zhang vil være fornøyd med budet. Ifølge kildene skal representanter innad i ByteDance ha indikert en nylig verdsettelse som strakk seg forbi 50 milliarder dollar.