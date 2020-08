Verden har fått en ny mobilkonge

Huawei ble akkurat den største spilleren i smarttelefonmarkedet, ifølge en ny rapport fra teknoanalyselskapet Canalys.

Majoriteten av salget kommer fra hjemlandet Kina, etter at både USA og enkelte europeiske land har boikottet Huawei.

Den kinesiske mobilkongen solgte 55,8 millioner telefoner i andre kvartal, ned 5 prosent sammenlignet med fjoråret. Til sammenligning solgte Samsung 53,7 millioner telefoner, et fall på hele 30 prosent fra fjoråret.

Dette er første gang Huawei har gått forbi de to gigantkonkurrentene Samsung og Apple et helt kvartal.

Fall i blomstrende marked

Analyikterne er imidlertid ikke overbevist om at Huawei klarer å opprettholde salget i lengre tid, spesielt på grunn av sanksjonene fra USA.

Statistikken viser at Huawei solgte over 70 prosent av telefonene sine i Kina, og at det internasjonale salget falt med hele 27 prosent.

Europa, som var et blomstrende marked for det kinesiske selskapet, utgjorde 16 prosent av salget, kontra 22 prosent i fjor – et fall på hele 6 prosentpoeng.

Vanskelig over tid

Kina har et massivt innbyggertall hvilket kan manipulere tallene: De «globale» tallene får et markant hopp, men i virkeligheten skjer brorparten av salget i bare ett land.

– Det blir vanskelig for Huawei å opprettholde ledelsen over lengre tid. Flere partnere er forsiktige med Huawei og starter å lage egne telefoner for å redusere risikoen, sier Mo Jia, analytiker i Canalys.

– Styrke i Kina alene vil ikke være nok til å holde Huawei på toppen når verdensøkonomien kommer til hektene igjen.