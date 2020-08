– Den mest interessante aksjen i tech-universet

Nordea Markets skriver i sin analyse av Spotify at det er «en av de mest spennende aksjene i tech-universet». Videre skriver meglerhuset at strømmemarkedet bare såvidt har startet, og ser et oppsidepotensial på firegangen i løpet av de neste ti årene.

«I motsetning til resten av markedet tror vi Spotify vil bli lønnsomme i 2022, godt hjulpet av en miks av lavere innholdskostnader og nye, mer lønnsomme inntekter. Dette bør føre til ytterligere utvidelse av tilbudet», skriver Nordea Markets i analysen.

Spotify-aksjen er i førhandelen ned 1,8 prosent til 262,21 dollar på Wall Street. Nordea Markets setter et kursmål for aksjen til 300 dollar, og ser med det en oppside på 15 prosent.

Todelt selskap

Spotify er den største streamingtjenesten i verden med omlag 40-45 prosent av markedsandelen. Selskapet opererer i 79 land, og Nordea Markets estimerer at Europa står for rundt 40 prosent av salgene, mens Nord-Amerika står for 35 prosent.

Selskapet er todelt: Den ene delen fokuserer på annonser, mens den andre delen fokuserer på abonnement. Abonnement utgjør omlag 90 prosent av inntektene.

Risiko og resultater

Hovedrisikoen forbundet med Spotify er ifølge Nordea Markets tredelt:

Strømmemarkedet ikke utvikler seg den veien meglerhuset ser for seg

Plateselskaper opprettholder presset på marginene

Sterke konkurrenter klarer å ta markedsandeler

Strømmegiganten rapporterte blandede resultater i andre kvartal. Salgsinntekter kom inn 2 prosent under konsensus, inntekter 1 prosent over og driftsresultatet kom inn vesentlig over det ekspertene forventet: 72 millioner euro, eller 770 millioner kroner, mot estimerte 41 millioner euro, eller 438 millioner kroner.

Spotify kom også med ny guiding ut 2020 og venter driftsresultat på rundt 151 millioner euro, eller 1,6 milliarder norske kroner.

Nordea Markets senker forventningene til driftsresultat i tiden fremover, men «Spotify handles under sine konkurrenter når det gjelder markedsverdi/salg. Derfor gjentar vi vår kjøpsanbefaling og setter kursmålet til 300 dollar».