– Kunstig intelligens vil ta over innen fem år

Det London-baserte teknologiselskapet DeepMind blir av Elon Musk beskrevet som en «stor bekymring» når det gjelder kunstig intelligens.

DeepMind ble kjøpt av Google i 2014 for 600 millioner dollar, eller 5,5 milliarder norske kroner, og er mest kjent for å skape roboter som kan spille spill bedre enn noe menneske.

– Den kunstige intelligensen de lager knuser all menneskelig intelligens. Det er jo hele handlingen i War Games, sier Musk til The New York Times.

For de uinnvidde handlet filmen War Games fra 1983 om en tenåringsgutt som ved en tilfeldighet hacker seg inn på det amerikanske forsvarets dataterminaler for atomvåpen. Der setter han intetanende i gang en prosess som kan utløse kjernefysisk krig mellom supermaktene.

Kommer om fem år

Musk mener at kunstig intelligens snart vil bli like smart som mennesker, og understreker at vi bør være skremt fordi menneskehetens eksistens kan henge i en tynn tråd.

– Vi går mot en situasjon hvor datamaskiner er mye smartere enn mennesker. Det betyr ikke at alt vil gå mot skogen, men det betyr at ting vil bli ustabilt og rart, sier Musk.

Han tror dette vil skje innen de neste fem årene.

Negativ påvirkning

Mange som jobber med kunstig intelligens synes Musk har en negativ innflytelse på verdens syn på kunstig intelligens.

– Mange i AI-samfunnet ser på ham som en negativ distraksjon, sier en direktør som jobber med kunstig intelligens.

Å bygge maskiner som er like smarte som mennesker blir sett på som den hellige gral innen kunstig intelligens. Men noen, Musk inkludert, er bekymret for at maskinene fort vil overliste menneskeheten.

– Vi er langt fra superintelligent kunstig intelligens, og det er muligens flere fundamentale hindringer for å komme nærmere menneskelig intelligens, sa Yoshua Bengio til BBC tilbake i oktober.