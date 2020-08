Facebook doblet resultatet – aksjen skyter fart

Etter at Wall Street stengte torsdag, la Facebook frem regnskapstallene for andre kvartal. Omsetningen kom inn på 18,69 milliarder dollar, en vekst på 10,7 prosent fra fjorårets 16,89 milliarder dollar.

Nettoresultatet var på 5,18 milliarder dollar, tilsvarende 1,80 dollar pr. aksje. Det er en oppgang fra et resultat etter skatt på 2,62 milliarder dollar året før.

Analytikerne ventet en omsetning på 17,4 milliarder dollar og et resultat pr. aksje på 1,39 dollar, ifølge Refinitiv-konsensus.

– Markedet bryr seg ikke om annonseboikott. Til tross for litt motbør blant annonsørene og dertil skepsis til Facebooks inntekter, leverer Facebook varene. Spesielt gledelig var det å se at omsetningen kom inn på 18,7 milliarder dollar, dette var mye bedre enn hva markedet hadde ventet på forhånd, skriver investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet i en mail til Finansavisen.

NORDNETS EKSPERT: Investeringsøkonom Mads Johannesen lar seg imponere av tallene. Foto: Iván Kverme

Ber om nytt regelverk

Mark Zuckerberg var til stedet onsdag da de største IT-gigantene måtte forsvare seg mot monopol-anklager. Der var forklarte konsernsjefen at han vil be om et nytt regelverk for nettgigantene.

Samtidig vil han anerkjenne bekymringer om størrelsen og makten Facebook og andre IT-giganter har.

– Det er derfor jeg vil be om at myndighetene inntar en mer aktiv rolle og regulerer og oppdaterer reglene for internettet, sier han.

Giganter boikotter

Facebook har fått mye oppmerksomhet etter at den såkalte #StopHateForProfit-kampanjen har fått med seg gigantannonsører Disney, Coca-Cola, Adidas og Volkswagen.

Formålet med kampanjen er å få bukt med mengden hatefulle ytringer på nett. Over 900 selskaper hadde i starten av juli sluttet seg til boikotten.

«Vi kommer ikke til å endre retningslinjene eller tilnærmingen til noe på grunn av en trussel mot en liten del av inntektene våre, eller uansett hvor stor prosent av inntektene det gjelder», sa Zuckerberg, ifølge CNBC.

Aksjen hopper 8,2 prosent i etterhandelen på Wall Street, mens den stengte opp 0,5 prosent torsdag.