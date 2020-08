Google med lavere innekter – første gang noen sinne

Etter at Wall Street stengte torsdag, la Alphabet (Google) frem regnskapstallene for andre kvartal. Omsetningen kom inn på 38,30 milliarder dollar, en marginal nedgang fra fjorårets 38,94 milliarder dollar.

Dette er første gangen i historien at Google leverer lavere omsetning, ifølge CNBC.

Nettoresultatet var på 6,96 milliarder dollar, tilsvarende 10,21 dollar pr. aksje. Det er en nedgang fra et resultat etter skatt på 9,95 milliarder dollar året før.

Analytikerne ventet en omsetning på 37,40 milliarder dollar og et resultat pr. aksje på 8,21 dollar, ifølge Refinitiv-konsensus.

Lar ansatte jobbe hjemmefra

Alphabet-konsernsjef Sundar Pichai kunnejorde for noen dager siden at rundt 200.000 ansatte blir bedt å jobbe fra deres egne hjem helt til neste juli. Pichai skal være forberedt på at det vil ha mye å si for de ansattes familieliv blant annet.

I løpet av kvartalet sendte Google ut en e-post til de ansatte der det kom frem at selskapet vil «trappet ned ansettelser og investeringer og vil ikke ansette så mange som vi trodde ved starten av året».

Alphabet-aksjen stiger 1,8 prosent i etterhandelen på Wall Street, mens den stengte opp 1,0 prosent torsdag. Hittil i år har aksjen lagt på seg 14,9 prosent.