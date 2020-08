Apple med rekordkvartal – kjører aksjesplitt

KVARTALSTALL: Konsernsjef i Apple Tim Cook la frem regnskapstallene for tredje kvartal torsdag.

Etter at Wall Street stengte torsdag, la Apple frem regnskapstallene for tredje kvartal. Omsetningen kom inn på 59,7 milliarder dollar, en vekst på 11,0 prosent fra året før.

Nettoresultatet var på 11,25 milliarder dollar, tilsvarende 2,61 dollar pr. aksje. Det er en oppgang fra et resultat etter skatt på 10,04 milliarder dollar året før.

Det kommer også frem at styret har godkjent at Apple vil kjøre en aksjesplitt på et 4 til 1-forhold.

Dette er 5. gangen Apple kjører en aksjesplitt, ifølge CNBC. Sist gang selskapet kjørte en splitt var i 2014, da det ble utført som en 7 til 1-splitt.

«Apples rekordkvartal i juni var drevet av tosifret vekst i både produkter og tjenester og vekst i hvert av våre geografiske segmenter. I usikre tider er denne utviklingen et vitne om den viktige rollen våre produkter spiller i våre kunders liv og til Apples nådeløse innovasjon», sier konsernsjef Tim Cook.

Tar markedsandeler i Kina

Onsdag ble det kjent at Apple tar markedsandeler i Kina, der iPhone-salget så størst vekst i andre kvartal.

Et analysebyrå skriver at det totale salget endte på 13 millioner enheter, en oppgang på 62 prosent på årsbasis. Salget er også en oppgang på 225 prosent fra årets første kvartal.

Til sammenligning solgte Huawei 36,6 millioner enheter, en oppgang på 14 prosent.

Apple-aksjen stiger 4,8 prosent til 402,6 dollar i etterhandelen på Wall Street. Det betyr at aksjonærene vil sitte på aksjer verdt omtrent 100 dollar etter at aksjesplitten er gjennomført.